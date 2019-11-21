Burundi Büyükelçisi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Burundi Büyükelçisi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

21.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:41
Burundi Büyükelçisi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

, 'nin Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Bikebako'nun bazı büyükelçilik mensupları ve oğlunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Burundi Büyükelçisi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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