Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni oldu
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Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni oldu

Burundi Başbakanı eski Emniyet Genel Müdürü ve Kamu Güvenliği Bakanı Alain Guillaume Bunyoni oldu.

Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni oldu
23.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:54

Burundi Başbakanı eski Emniyet Genel Müdürü ve Kamu Güvenliği Bakanı Alain Guillaume Bunyoni oldu.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı General Evariste Ndayishimiye tarafından Başbakanlığa önerilen 48 yaşındaki Bunyoni'nin Başbakanlığı onaylandı.

Başbakan Bunyonu, ana muhalefet partisi milletvekillerinin yokluğunda yapılan oylamada 2 ret oyuna karşılık 92 oyla kabul aldı.

Eski Kamu Güvenliği Bakanı Bunyoni, Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlığa karşı suç işlediği için hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

Burundi'de başbakanlık makamı 2018'de kabul edilen yeni anayasa ile oluşturulmuştu.

Ayrıca, Ulusal Meclis, Prosper Bazombanza'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da onayladı.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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