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Bursluluk sınavı ertelendi mi?

Bursluluk sınavı ertelendi mi?
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İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ( İOKBS ) ertelenip, ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bursluluk sınavı ertelendi mi?

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelenip, ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" denildi. Peki, bursluluk sınavı ertelendi mi?

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Konuya ilişin Milli Eğitim Bakanlığı basın açıklamasında bulundu.

Bursluluk sınavı ertelendi mi?

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YAPILACAK

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olanbirdepremmeydanagelmiştir.Yaşanangelişmelersonrasındakamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. MillîEğitimBakanlığı2025YılıSınavUygulamaTakvimi'ndedahaönceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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