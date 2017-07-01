Bursaspor Sahaya Eksik Indi
Bursaspor sahaya eksik indiBursaspor, 2017-2018 futbol sezonunun ilk çalışmasına A Milli Takım kamplarında bulunan oyuncular nedeniyle eksik kadro ile başladı.
Bursaspor sahaya eksik indi
Bursaspor, 2017-2018 futbol sezonunun ilk çalışmasına A Milli Takım kamplarında bulunan oyuncular nedeniyle eksik kadro ile başladı.
Yeni sezonda yeni umutlara yelken açmak isteyen Bursaspor, Fransız Teknik Direktörü Paul Le Guen nezaretinde sezonun ilk çalışmasını akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yaptı. Yeşil beyazlılarda, antrenmana izinli olan Pablo Martin Batalla, Harun Tekin, Josua John, Bogdan Stancu, Aziz Behich, Jorquera ile U 19 takımından A kadroya alınan Taiwo izinli olmaları nedeniyle katılmadı.
SAKATLAR DÜZ KOŞU
Geçtiğimiz sezondan sakatlıkları devam eden Furkan Özçal, Emre Taşdemir ile Ertuğrul Ersoy, ayrı sahada düz koşu yaptı. Serdar Kurtuluş'un ise tedavisi devam etti. Yeni transferlerden Ozan Can Kökçü ile Gaziantepspor'dan alınan Barış Yardımcı sezonun ilk çalışmasında yer aldı.
OZAN CAN'A AİLE DESTEĞİ
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Hollanda'dan transfer edilen Ozan Can Kökçü'yü ilk gününde ailesi yalnız bırakmadı. Babası Halis, Annesi Sibel ve erkek kardeşi Orkun Özlüce'deki antrenmanı izledi.
TEKNİK KADRO TAMAMLANDI
Fransız teknik direktör Le Guen'in yanında, Yves Calleh 1. yardımcı, Cristian Mas kaleci antrenörü, Jar le Hır fizyoterapist olarak görev yapacak. Geçtiğimiz sezondan teknik kadroya dahil edilen Mustafa Er, İsmail Serbest ve kondisyonerz Giovanni ile teknik kadro tamamlanmış oldu.
Bursaspor, yarın sabah ve 09.30 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.