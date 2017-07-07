Bursaspor'da Kaptan Harun İzinden Döndü

BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken A milli takımda yer alan takım kaptanı kaleci Harun Tekin, tatilinin ardından bugün ilk defa çalışmaya katıldı.



"KALACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIN"



Yeşil beyazlı futbolcular, bu sabah Özlüce Tesisleri'nde günün ilk antrenmanına çıktılar. Fransız teknik direktör Paul Le Guen, çalışmadan önce futbolcularıyla saha içerisinde bir toplantı yaptı. Le Guen, "Herkes sezon sonuna kadar takımın içerisinde kalacakmış gibi çalışsın. Bugün güzel bir antrenman yapıp, günü iyi bitirelim" dedi.



Ardından yeşil beyazlı futbolcular, kondisyoner Giovanni yönetiminde yapılan ısınmanın ardından 30 dakika süren pas çalışması yaptılar. Yeşil beyazlılar, daha sonra 2 grubu ayrıldı ve pas pres antrenmanına geçti.



BOBAN JOVİC GOLLERİNE DEVAM ETTİ



Antrenmanın son bölümünde ise daraltılmış yarı alanda, kalecilerin de yer aldığı 3'erli gruplar halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı. Le Guen'in ilk arada oyuncularını uyarmasının ardından, yardımcısı Vyes ise, "Maçta nasıl atağa çıkarken yan pas yapmıyorsanız, burada da direkt kaleye yönelin ve gol atın. Sizden direk kaleye gitmenizi istiyorum" uyarısında bulundu. Gol ve savunma çalışmasında Boban Joviç, yine attığı gollerle ön plana çıkmayı başardı.



KALECİLER AYRI ÇALIŞTI



Bu arada kaleciler, antrenör Mas yönetiminde 1 saat süren antrenman yaptı. İlk antrenmanına çıkan kaptan Harun, 1 saatlik çalışmada yer alırken maçta kaleye geçmeyip, sezonun ilk çalışmasını yürüyüşle tamamladı.



SAĞLIK KONTROLÜ DEVAM



Bursaspor'da sakat futbolcuların tedavileri devam ederken, yeşil beyazlı oyunculardan Jonathan Berat Subaşı, Emirhan Aydoğan, Enes Ata, İbrahim Serdar Aydın, M.Yusuf Abdullah, Rüştü Hanlı ve Josua John Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Bursaspor bugün akşam saat 17.30'da yapılacak çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa