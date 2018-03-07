Bursalı Kadınlardan "Vicdan Konvoyu"Na Destek

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na katılmak üzere Bursa'dan bir grup kadın hareket etti.

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaptan, yolculuk öncesi Doğanbey Otoparkı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaptan, Bursa İHH Kadın Kolları, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve gönüllülerle iki otobüsle Ankara'ya giderek konvoya katılacaklarını söyledi.

İnsanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettiklerini belirten Kaptan, "1 milyona yakın insan katledildi. 15 bini de çocuk. Yaşama tutunmak adına belki en şanslıları muhacirlerdi." dedi.

"İnsanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz"

Kaptan, Suriye'de 400 binden fazla insanın sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.

Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden insanların hapishanelere konulduğunu dile getiren Kaptan, şöyle konuştu:

"13 bin 104 insan hapishanelerde işkenceden hayatını kaybetti. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insan 'kayıp' diye geçiyor. Bunların 116'sı çocuk, 4 bin 219'u da kadın. 13 bin 581 kadın tutuldu. 6 bin 736 kadın ise hala hapishanede. İşkence görüyorlar, tecavüze uğruyorlar. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı, kullanıyor.

Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeksizin bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça kadınlar, masumlar daha fazla eziliyor. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyor. Çok beklediğinizi, 'insanlık nerede' dediğinizi duyuyoruz. Kadınları kurtarana kadar tüm karar vericileri rahatsız edeceğiz."

Dua edilmesinin ardından iki otobüse binen yaklaşık 90 kadın, Hatay'a ulaşması beklenen "Vicdan Konvoyu"na dahil olacakları Ankara'ya doğru yola çıktı.