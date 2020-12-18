Bursalı iş adamı Aslanoba, hayatını kaybetti
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Bursalı iş adamı Aslanoba, hayatını kaybetti

18.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:44
Bursalı iş adamı Aslanoba, hayatını kaybetti

BURSALI iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.

BURSALI iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:44:35. #1.15#
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