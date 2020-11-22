Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı

22.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:51

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde restoran ve kafelere getirilen kısıtlamaya uymayan restoran hakkında işlem başlatıldı. Valilik kısıtlamaya uymayan restoranla ilgili yaptığı açıklamada, kız isteme merasimi için mekanda 30 kişinin yemek yediğini tespit ettiklerini belirtti. Sosyal medyada da restoranın bir bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilmişti.

Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği kafe ve restoranlarda paket servisi uygulamasına uymayan restoran ile ilgili açıklama yayınladı.

30 KİŞİYE YEMEK SERVİSİ YAPILDI

Valilik, söz konusu mekana uygulama yapıldığını şu sözlerle açıkladı: "İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."

İDDİA NEYDİ?

Sosyal medyada, AVM'deki restoranın bir bakan yardımcısı ve ona eşlik eden konvoyu için açıldığı iddia edilmişti.

Bursa Valiliği, 'Restoran bakan yardımcısı için açıldı' iddiasını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman İrem Derici Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Lewis Hamilton
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:51:30. #1.14#
title