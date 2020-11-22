Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde restoran ve kafelere getirilen kısıtlamaya uymayan restoran hakkında işlem başlatıldı. Valilik kısıtlamaya uymayan restoranla ilgili yaptığı açıklamada, kız isteme merasimi için mekanda 30 kişinin yemek yediğini tespit ettiklerini belirtti. Sosyal medyada da restoranın bir bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilmişti.

Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği kafe ve restoranlarda paket servisi uygulamasına uymayan restoran ile ilgili açıklama yayınladı.

30 KİŞİYE YEMEK SERVİSİ YAPILDI

Valilik, söz konusu mekana uygulama yapıldığını şu sözlerle açıkladı: "İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."

İDDİA NEYDİ?

Sosyal medyada, AVM'deki restoranın bir bakan yardımcısı ve ona eşlik eden konvoyu için açıldığı iddia edilmişti.