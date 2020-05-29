BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılarBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.?nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.

29.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:32

Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.?nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı'nda, bir kişinin mezarlara verdiği zarar bölge halkının tepkisini çekti. Mehmet G. olduğu öne sürülen kişinin, gece saatlerinde mezarlığa gelerek mezarlarda tahribat yaptığı iddia edildi. Yapılan tahribata isyan eden vatandaşlardan bazılarının önlem amacıyla mezarların üzerini beton harcıyla kapattığı gözlendi. Konu ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Twitter
Şu an buradasınız: BURSA Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:33:02. #1.15#
title