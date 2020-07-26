Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Bursa'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Yazıyı gören vatandaşlar ise gülmeden edemedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Pankart, görenlerin yüzünü güldürdü.

ÇİFT, SALGINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çiftinin gelin arabasının arkasına astığı yazılarla vatandaşları gülümsetti. Çift, gelin arabalarının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

Kaynak: DHA