Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
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Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Yazıyı gören vatandaşlar ise gülmeden edemedi.

26.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:28

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çift, gelin arabasının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Pankart, görenlerin yüzünü güldürdü.

ÇİFT, SALGINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çiftinin gelin arabasının arkasına astığı yazılarla vatandaşları gülümsetti. Çift, gelin arabalarının arkasına "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma" yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı
Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (31)
NURHAYAT: Evet güldürdü ama haber olacak şey değil
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Show tv yi geçtiniz saçma haberlerde
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SKC: Meclis sana soran olmadı. Zaten siz hiçbirşey begenmezsiniz
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