Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'dan Başkan Yaman'a ziyaret
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Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Bursa Orman Bölge Müdürü Akın'dan Başkan Yaman'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bir takım ormanlık alan incelemek için Bilecik'in Bayırköy beldesine geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bir takım ormanlık alan incelemek için Bilecik'in Bayırköy beldesine geldi.

Bilecik'in ormanlık alanları ile adeta nefes olan Bayırköy'de Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın bir takım incelemeler yaptı. Ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Akın, beldeye yapılması planlanan yeni mesire alanı ve halı sahanın yerleri konusunda görüş alışverişinde bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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