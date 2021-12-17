Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiyi "ihtiyaç sahiplerine yardım" şartıyla affetti

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak