Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Dağlık kırsal Üçpınar, Güngören ve Kadriye mahallelerinde başlayan yağış nedeniyle yollar karla kaplandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda tuzlama ve küreme yaptı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta sonu da aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri