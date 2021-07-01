Bursa lise taban puanları 2021? Bursa en iyi liseler, en yüksek puanlı hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanması sonrası Bursa'da ikamet eden öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konu Bursa lise taban puanları ve Bursa'nın en iyi liselerin hangileri olduğu konuları oldu. Son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almasının ardından Bursa'da iyi bir eğitim ve doğru tercihleri yapmak isteyenler detayları haberimizde bulabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek LGS sonuçlarına göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Bursa'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " Bursa'da lise taban puanları 2021? Bursa en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Bursa'daki liselerin taban puanları ve Bursa'nın en iyi liselerine haberimizin devamından ulaşabilir.

BURSA'NIN EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

Tofaş Fen Lisesi - 489.618 Nilüfer İMKB Fen Lisesi - 484.722 Bursa Anadolu Lisesi - 473.822 Ahmet Erdem Anadolu Lisesi - 463.597 İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi - 457.479 Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi - 454.108 Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi- 453.591

BURSA'NIN EN İYİ LİSELERİ HANGİLERİ?

Nilüfer İMKB Fen Lisesi,Bursa Anadolu Lisesi, Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi, Tofaş Fen Lisesi, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi



2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇIN TIKLAYINIZ

MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.