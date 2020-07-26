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BURSA GEMLİK Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdıBursa'da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili'nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

26.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:51

Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

Bursa'da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili'nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz, "Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı. Herkes korkmadan rahatça yüzebilir. Maske yasağının da derhal kalkması gerekiyor" dedi.

Hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili'ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı. Sahildeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul'dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da derhal kaldırılmasını rica ediyorum" dedi.

'SICAKTA MASKEYLE DOLAŞMAK ÇOK ZOR'

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, "Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır" diye konuştu.

BURSA GEMLİK Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

Kaynak: DHA

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