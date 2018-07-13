Bursa Engelli Kardeşine Tecavüz Ettiği İddiasıyla Arkadaşını Öldüren Yusuf İçin Mahalleli Sokağa...

Bursa'da geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldüren Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu istiyorum." dedi.

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen olayda polis ekipleri Mehmet Karadoğan isimli şahsı otomobilde vurularak öldürülmüş halde buldu. Polisin araştırması neticesinde Yusuf Parlak'ın, Mehmet Karadoğan'ı, engelli kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Parlak, çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak ceza evine gönderildi. Parlak'ın tutuklanmasının ardından oturduğu Alemdar Mahallesi'nde yaklaşık 300 kişilik grup bir araya gelip sloganlar eşliğinde yürüdü. Parlak'ın ailesi ve akrabalarının da katıldığı yürüyüşte konuşan anne Aynur Parlak, "Yusuf cinayet işlemedi sadece namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var o adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum Yusuf bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu geri istiyorum. Adalet yerini bulsun, Yusuf benim elim ayağım kolum her şeyim. Benim diğer 4 çocuğumda engelli." dedi.

Polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı yürüyüş açıklamanın ardından olaysız sona erdi.