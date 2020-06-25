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BURSA DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYORBursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi.

BURSA DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR
25.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:04

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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