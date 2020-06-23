Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli
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Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeliBursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİBursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği...

23.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:58

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan sağanak yağış sebebiyle ara verildi.

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarına yağış engeli

Kaynak: DHA

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