Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sedat Karakuş'un (46) ardından Edeviye Erener (58) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sedat Karakuş'un (46) ardından Edeviye Erener (58) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde gece saatlerinde Arif Yeşilbaş yönetimindeki 16 ED 771 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metehan Karakuş yönetimindeki 16 TCJ 07 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulup takla atan 16 TCJ 07 plakalı otomobilin sürücü Metehan Karakuş ile yanındaki Sedat Karakuş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarın 2 kişiden Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Metehan Karakuş, Fatih Karaca, Edeviye Erener, Arif Yeşilbaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Avusturya'dan Gemlik'e tatil için geldiği belirtilen Sedat Karakuş'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Edeviye Erener de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen yaralının taburcu olduğu, Metehan Karakuş, Fatih Karaca ve Arif Yeşilbaş'ın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Bursa'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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