Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler
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Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

14.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:51

Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti.

Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

BURSA - Bursa'da bir deveyi kamyonetin arkasına bağladılar, trafiği aldırış etmeden yollarına devam ettiler.

Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, boynundan halatla kamyonete bağlanan deve seyir halindeki trafikte metrelerce sürüklendi. Deve'nin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi. Trafikte bazı sürücüler ise tepkilerini korna çalarak belirtti.

Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler
Bursa'da yok artık 'Deve' dedirtti...Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte böyle sürüklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 23:51:24. #1.15#
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