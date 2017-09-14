Bursa'da Yaz Böyle Görüntülendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD işbirliği ile gerçekleştirilen Bursa'da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın "Yaz kategorisi" sonuçlandı.



Yoğun katılımın olduğu yarışmada Özgür Konur'un Kültürpark ve Çocuk adlı fotoğrafı birinciliğe, Caner Başer'in Eller adlı fotoğrafı ikinciliğe, Mustafa Serdar Taşkın'ın konser isimli fotoğrafı ise üçüncülüğe değer bulundu. 26 fotoğrafın sergilemeye değer görüldüğü yarışmada; Adnan Dönmez, Berna İkiz ve Yılmaz Dinçer'in fotoğrafları da mansiyon ödülüne değer bulundu.



Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Ahmet Çetintaş, Egemen Ergin ve Osman Önder ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Saffet Yılmaz'dan oluşan Seçici Kurul, 5 aşamalı bir değerlendirme sonucunda dereceye giren fotoğrafları belirledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarışma sonucu dereceye girenlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödüllerine ise 500'er TL para ödülü verecek. - BURSA