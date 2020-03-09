Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi
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Beyler Mahallesi, İsmail Yavaş, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi

Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi Bursa'nın İznik ilçesinde yaşlı bir adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi.

09.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:20
Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi

Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yaşlı bir adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Pazar yerinden geçerek evine gitmek isteyen 80 yaşındaki İsmail Yavaş, pazarcı esnafı olan R.G.'nin kullandığı 16 Z 3330 plakalı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kaldı. Yaşlı adamın hareketsiz olduğunu gören Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail Yavaş'ın cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü R. G. ise gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi

Kaynak: İHA

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Bursa'da yaşlı adam geri manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi

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