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Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da uzun süredir kendinden haber alınamayan 80 yaşındaki Ahmet Altay evde koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'e bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, yakınları Ahmet Altay'ın (80) evinden uzun bir süredir çıkmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen yakınları eve girdiklerinde yaşlı adamı koltuğunda oturur vaziyette ölü buldu. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE NETLEŞECEK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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