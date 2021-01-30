Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
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Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu

30.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:04
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir markette, buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle art arda patlama meydana geldi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir markette, buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle art arda patlama meydana geldi. Mahalle sakinlerinin panik yaşadığı olayda sokak üzerinde bulunan apartmanlar kısa sürede tahliye edilirken bir apartmanın en üst katında oturan Suriyeli bir aile ve 3 küçük çocuğu ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Orhangazi'de Tekke Mahallesi Recepzade Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmut Abdubaş isimli bir kişiye ait markette iddiaya göre buzdolabının arıza yapması nedeniyle yangın çıktı. Yangının marketi sarması üzerine içeride art arda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı markette meydana gelen patlamalardan dolayı çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

SURİYELİ AİLEYİ POLİS KURTARDIYangın nedeniyle apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar binayı tahliye ederken en üst katındaki dairede oturan Suriyeli bir aile olduğu ve evde küçük çocuklar bulunduğu ihbarı ile birlikte polis ekipleri içeri girdi. En üst kattaki aileyi tahliye konusunda uyaran ekipler, 3 küçük çocuğu da kucaklayarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının ve patlamanın nedeni araştırılıyor.


Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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