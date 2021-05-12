Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
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Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

İhlas Haber Ajansı / HASAN YALÇIN - Haberler | Yaşam

Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulme tepki için Gürsu'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

BURSA - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulme tepki için Gürsu'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Filistin'de işlenen insanlık suçu için Türkiye'nin her köşesinde İsrail'e tepki eylemleri düzenlenirken, Bursa'nın Gürsu ilçesinde de vatandaşlar iftardan sonra cadde ve sokaklara akın etti. Filistin bayrakları ile yürüyüş yapan vatandaşlar, İsrail'e tepki sloganları atarak caddede yürüdü. Mescidi Aksa'da yapılan zulme tepkisiz kalmayan vatandaşlara polis ekipleri, Covid-19 kuralları sebebiyle zaman zaman uyarılarda bulunurken güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Tepki için yürüyüş yapan kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YALÇIN

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