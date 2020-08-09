Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
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Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ayakları kesilmiş olan ölü bir yavru kedi bulundu. Yaşanan vahşete büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
09.08.2020 21:46 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:19

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mürsel mahallesinde, vatandaşlar açık bir alanda işkence edilerek dört ayağı birden kesilmiş ölü bir yavru kedi buldu. Vatandaşlar, cani ya da canilerin bulunmasını isterken çevrede güvenlik kamerasının olmamasına da tepki gösterildi.

"BÖLGEDE KAMERA YOK TAKILMASINI İSTİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre, olayla ilgili konuşan Mürsel Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan, "Bu resmen vahşet. Bölgede güvenlik kamerası yok. Eğer olsaydı bu caniliği yapan tespit edilirdi. İki gün sonra çocuklarımızın başına bir şey de gelebilir. Bunu yapan caninin biri. Bölgeye güvenlik kamerası takılmasın istiyoruz" dedi.

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