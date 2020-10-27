Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti

27.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:54

Bursa'da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi 'pes' dedirtti.

Bursa'da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi 'pes' dedirtti. Hem kendisini hem başka araçları tehlikeye atan kişi yürekleri ağza getirdi.

Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından aşağı sarkılan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağ elini ve sağ ayağını dışarıya sarkıtarak yolculuk yaptı. Kendisini ve çevredeki tehlikeye atan kişi yaptığı farklı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan davranışlarına devam eden kişi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Aslı Enver Işın Karaca
Spor Podolski Tisserand Serdar Aziz İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Fransa Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler 'pes' dedirtti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 11:53:28. #1.14#
title