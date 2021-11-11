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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 araçla müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 araçla müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA,


Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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