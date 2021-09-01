Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan ve iki iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan ve iki iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı.

Yanan iş yerlerinden birinde mahsur kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Tekstil atölyesi ve iki iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Ezgi Mola Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Umut Meraş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:37:19. #1.14#

title