Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında
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Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisi işletmecisi silahla öldürüldü.

Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında
15.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:30

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisi işletmecisi silahla öldürüldü.

Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50) iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) bir el ateş edip yaralayarak kaçtı.

İçerideki müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti işleyen Sezgin Ö. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.K. (25) ve A.G. (52) ise polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sezgin Ö. ve Y.Kyi tutuklayan hakemlik, A.G'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Sezgin Ö'nün pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateşlemesi ve ardından kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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