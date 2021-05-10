Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
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Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı

Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tarihi İbni Bezzaz camisinden sabaha karşı gelen sesler bekçileri harekete geçirdi.

Bursa'da tarihi İbni Bezzaz camisinden sabaha karşı gelen sesler bekçileri harekete geçirdi. Bekçiler muhtemel hırsızlık olayına karşı camiyi didik didik aradı.

Olay merkez ilçe Yıldırım'a bağlı İncirli caddesinde bulunan İbni Bezzaz camisinde sabah namazı öncesi yaşandı.

Vatandaşların camide hırsız olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis merkezi ekipleri ve bekçiler, tarihi caminin avlusu, bahçe ve minaresini didik didik aradı. Gece kartallarının yaptığı araştırmada herhangi hırsız yada hırsızlık olayına rastlanmadı. Cami ve etrafını defalarca kez kontrol eden bekçiler olay yerinde ayrılırken, ekiplerin bölgede gece boyunca sürekli devriye attıkları bildirildi. - BURSA

Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı
Bursa'da tarihi camide hırsızlık alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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