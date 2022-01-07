Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındıBURSA Bursa'da, silahlı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 2adet polis yeleği ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

BURSA Bursa'da, silahlı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 2adet polis yeleği ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Ö,Ö., Ö.D., K.P., F.D., M.A., E.P., M.İ., A.G., E.D., E.K., A.E.D., M.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'da suç örgütüne şafak baskını... 12 kişi gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Son Dakika Haberleri

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