Bursa'da Sondaj Çalışması İçin Girdikleri Boruda Zehirlenen 6 İşçiden 2 Kardeş Öldü (2) - Yeniden

BURSA'da, özel bir fermaya ait sondaj şantiye borusunda çalıştıkları sırada su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan zehirlenen 6 işçiden kardeş olan Yasin Balandi (18) kaldırıldığı hastanede, Atilla Balandi (25) de olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşlerden en büyüğü Musa Balandi ve diğer 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait sondaj şantiye borusunda çalışan bir işçi, girdiği temiz su yatay sondaj borusundan çıkamayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan ve su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3 KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

Şanlıurfa'dan Bursa'ya çalışmak için geldikleri öğreline Musa, Atilla ve Yasin Balandi kardeşleri çalıştıkları sondaj şantiyesindeki boruda ölüm ayırdı.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Atilla Balandi'nin eşinin yeni doğum yaptığı, çocuğunu göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ÇOK ŞEYDEN KORKARIM ÖLÜM HARİÇ'

Olayda hayatını kaybeden Yasin Balandi'nin ise geçen aylarda sosyal medya hesabında şantiyede çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" ifadelerini yazdığı görüldü.

- Bursa

Kaynak: DHA