Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti
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Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

09.10.2020 02:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 03:08

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı.

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı. Sağanak yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.

Bursa'da saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış ve kaza sonrası trafik uzun süre kilitlendi.

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti
Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti
Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti
Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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