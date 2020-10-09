Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı.

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı. Sağanak yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.

Bursa'da saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış ve kaza sonrası trafik uzun süre kilitlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN