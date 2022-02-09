30 metre sürüklenmiş! Otomobilin çarptığı kadın feci şekilde can verdi

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cihan Demir (35) yönetimindeki otomobil, karayolundan koşarak geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e (40) çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ettiler. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa