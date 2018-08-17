Bursa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kenan Çoşkun (63) idaresindeki 34 MKL 85 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı karayolunun Çiçekli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Serkan Kaya'nın kullandığı 16 H 4075 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çoşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan Kenan Çoşkun'un cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.