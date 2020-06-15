Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Hakan Aslan (30) yönetimindeki 16 KF 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Demral'ın (32) kullandığı 16 AHF 237 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Melike Aslan (45) ve Talip Aslan (47) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA