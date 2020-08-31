Çocukların otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada Bursa'da, bir otomobilin bagajına oturarak seyahat eden 3 çocuk, çevredeki sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Çocukların tehlikeli yolculuğu anbean kaydedilirken, hem kendilerinin hem de başkalarının canlarını tehlikeye sokmaları tepkilere neden oldu.

Bursa'da otomobilin bagajına oturarak, yolculuk eden 3 çocuk, hem canlarını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye düşürdü. Çocukların yolculuğu vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. BAGAJDA YAN YANA SIRALANMIŞLAR İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı. Kaynak: DHA