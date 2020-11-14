Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

14.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:32
Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ormanlık alana gelen ekipler, Nurettin Kürdaş (63) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yanında testere bulunan ve ağaç toplarken rahatsızlandığı tahmin edilen Kürdaş'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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