Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı
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Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı

Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.

22.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:03
Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidye Kızık köyü yakınlarında saat 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

LODOS YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

Yaklaşık 100 itfaiyeci ve arazözler ile müdahale edilen yangına, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve arazinin eğimli olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı
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