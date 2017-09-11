Bursa'da "Narko-Tem" Hattı Hizmete Girdi

Bursa'da narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla "NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı" açıldı.



Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Osmangazi ilçesi Meydancık Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen etkinlikle "NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı"nı tanıttı.



Bursa'yı zehirden kurtarmanın en önemli adımından birini attıklarını ifade eden Ak, şunları söyledi:



"Bursa'yı zehirden, zehir tacirlerinden ve suç şebekelerinden kurtaracağız. Güvenli yarınlar için güvenli ve huzurlu bir gelecek için hep birlikte çalışacağız. Bu anlamda ihbar hattımızı faaliyete geçirdik. Bursa halkımız, 0552 155 16 16 numarasına, narkotik ve terör ihbarlarını 24 saat boyunca yapabilecek."