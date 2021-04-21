Bursa'da minibüs refüje çarptıktan sonra parka devrildi: 4 yaralı
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Bursa'da minibüs refüje çarptıktan sonra parka devrildi: 4 yaralı

Bursa'da minibüs refüje çarptıktan sonra parka devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde refüje çarptıktan sonra parka devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde refüje çarptıktan sonra parka devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Volkan Soysal yönetimindeki 16 AGU 210 plakalı minibüs, Uludağ Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri aşarak parka devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hasan Aslan, Ozan Soysal ve Yunus Soysal yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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