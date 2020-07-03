Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Bursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan bir vatandaşın cansız bedenini buldu.

Bursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68) cansız bedenini buldu. Yatağının altında kanlar içinde ölü bulunan Ataş'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

KÖTÜ KOKU NEDENİYLE VATANDAŞLAR POLİS ÇAĞIRDI

Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayanlar, bir evden gelen kötü koku nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan izin alarak, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi.

ÇÜRÜMÜŞ CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞILDI

Polis, evde Orhan Ataş'ın çürümüş cansız bedeniyle karşılaştı. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş'ın cansız bedeni yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA