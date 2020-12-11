Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
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Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu

11.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:10
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu

BURSA'da, sokak kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyenler Uludağ'dan gelen kaynak suyunun önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

BURSA'da, sokak kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyenler Uludağ'dan gelen kaynak suyunun önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Her kısıtlamadan önce oluşan kuyruk, dronla havadan görüntülendi. 

Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık'taki su fabrikasının bahçesinde bulunan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağı Uludağ'ın etekleri olan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi. Her kısıtlama öncesi oluşan su kuyruğu, bu hafta da devam etti. Bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyenler, 20 litrelik su bidonlarını yanlarına alarak, doldurdu. Su almak isteyenler, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştururken, dronla havadan görüntülendi.Su doldurmaya gelenler, tadını sevdiklerini ve 2 günlük kısıtlamadan önce evlerinde su depolamak istediklerini belirtti. 


Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu
Bursa'da, kısıtlama öncesi yine su kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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