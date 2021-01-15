Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
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Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:23
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)

KAR YAĞIŞI SÜRÜYORBursa kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bursa kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Uludağ'ın eteklerindeki mahalleler ve kentin simge yapıları, kar yağışıyla beyaza büründü. Vatandaşların birçoğunun kar yağışından korunmak için şemsiye kullandığı dikkat çekti. Belediye ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yollardaki buzlanmayı önlemek için çalışmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Bursa kent merkezinde kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Mehmet İNAN/BURSA,


Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Bursa'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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