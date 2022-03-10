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Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

BURSA Adliyesi'nde görevli hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu.

BURSA Adliyesi'nde görevli hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Adliyesi, Güncel, Haberler

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