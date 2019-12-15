Bursa'da kaçak telefon operasyon: 1 gözaltı

15.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:34

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 bin TL olan kaçak 11 telefon ele geçirildi. İş yeri sahibi Fırat D. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde kaçak telefon satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 20 bin TL olan kaçak 11 telefon ele geçirildi.Operasyonun ardından polis ekipleri telefonlara el koydu, emniyet ekiplerine zorluk çıkaran iş yeri sahibi Fırat D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA