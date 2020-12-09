Bursa'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira ceza kesildi
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Bursa'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira ceza kesildi

09.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:54
Bursa'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira ceza kesildi

Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Eskikaraağaç Mahallesi Çevre Yolu mevkisinde yapılan kontrolde A.C. (26) ve Ü.B'nin (32) ava kapalı alanda tüfeklerinin kılıfının dışında olduğu tespit edildi.

Ekipler, tüfeklerin ruhsatsız olduğu tespit ederken, ele geçirilen malzemeler Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.

Haklarında idari işlem başlatılan şahışlara ayrı ayrı 945 lira olmak üzere toplam 1890 lira idari ve tazminat para cezası ile "2521 Sayılı Sayılı Avda Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet" etmekten ayrı ayrı 866 lira olmak üzere toplamda 1732 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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