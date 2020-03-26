Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi - Haberler
Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Bursa, Güncel

Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Kovid 19' salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere kadar taşındı.

26.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:08
Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Kovid 19' salgını nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla canlı olarak evlere kadar taşındı.

Okulların tatil edilmesinden sonra binlerce çocuğun evlerinde keyifli vakit geçirmeleri için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'nden anlık ve kesintisiz gerçekleştirdiği canlı yayınları internet üzerinden çocukların izlemesini sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapıp, "evde ve ailemizle birlikte hayatta kalalım" çağrısını bir kez daha yineleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan çocuklarla ilgili, "Çocuklarımız bir taraftan derslerine devam ederken bir taraftan da onların gönüllerince vakit geçirmeleri için de türlü türlü uygulamaları hayata geçiriyoruz. İşte onlarla alakalı tiyatroyu ayaklarına getirdik. Hayvanat bahçesinin farklı noktalarından dün itibariyle canlı yayınlara başladık. Ben istiyorum ki bir an evvel bu sıkıntıyı aşalım. Huzur gerçekten evde ve bu dönemi bir istirahat dönemi olarak düşünsün değerli hemşehrilerimiz. Ben Türkiye olarak en güzel şekilde bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Ticari faaliyetlerimiz de sosyal yaşantımız da eskisinden daha güzel bir şekilde devam edecektir inşallah" diye konuştu.

Kameralara 'korona' ilgisi

Öte yandan, Bursa'daki güvenliğin tam olarak sağlanması anlamında şehir kameraları ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, 28'i turistik bölgeler olmak üzere toplam 107 kamera ile şehri görüntülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şehir kameraları her gün ortalama 3 bin kişi tarafından izlenirken, korona salgını ile birlikte son iki hafta izleyici sayısı günlük 8 bine kadar çıktı. En çok izlenen nokta Uludağ olurken, bu yıl turistik bölgelerdeki kamera sayısının daha da artırılması hedefleniyor. Sisteme son eklenen hayvanat bahçesi kameralarının da özellikle uzaktan eğitimin Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasıyla evlerine hapsolan çocukların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Çocuklar hayvanat bahçesinin canlı görüntülerine, http://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin adresinden ulaşabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı Haberler
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi Haberler
İran koronavirüse engel olamıyor! Son 24 saatte 157 kişi can verdi
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz Haberler
TÜİK verileri paylaştı! İşte evlilik sayısının en düşük olduğu ilimiz
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Falcao Can Bartu Lionel Messi Nihat Özdemir Servet Yazıcı
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bursa'da hayvanat bahçesi eve geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 13:04:06. #1.15#
title