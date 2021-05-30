Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
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Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı.

Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Araçta bulunan 3 kişi yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu arabayı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştırdılar. Bir kişi olay yerinden 1 kilometre uzaklıktaki benzin istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Ekipler kaçan diğer şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Millet mahallesinde meydana geldi. Asayiş ekipleri, 16 U 5405 plakalı otomobilin, kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda merkez, Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesine bağlı Gönül sokak üzerinde aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Sürücü İbrahim Ö., ile yanındaki arkadaşları Emre I., ve Ali B., ara sokaklara girerek izlerini kaybetmeyi başardı. Yaklaşık 1 saat sonra Emre I., olay yerinden bir kilometre uzaklıkta benzin istasyonunda bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımı aparatı ve bıçak bulundu. Kaçan üç şüpheliden biri yakalanırken, polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor
Bursa'da hareketli dakikalar: Kovalamacada kaçan şahıslardan 1'i yakalandı, 2'si aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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