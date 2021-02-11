Bursa'da hakim ve savcılar ile adaylarına yabancı dil eğitimi verilecek

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) arasında "Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kurumlar arasında imzalanan protokolle BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hakim ve savcılar ile adaylarına İngilizce eğitimi verileceği duyuruldu.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, projeden mutluluk duyduklarını bildirdi.

Şen, Adalet Bakanlığı teşkilatının gelişim ve yenilenme politikası çerçevesinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mesleğe yeni başlayacak hakim ve savcı adaylarına verilen eğitimleri daha üst seviyelere çıkarmak adına böylesine önemli bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Bursa Adliyesi olarak genç hakim ve savcı adaylarımıza stajlarının dışında mesleki tecrübe kazandıracak farklı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim desteklerinin bir örneği olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile yabancı dil eğitimleri düzenleyeceğiz. Teşkilatımıza bu eğitimleri duyuracağız. Yoğun bir katılım olacağına inanıyoruz."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin topluma hizmet faaliyetleri çerçevesinde bir taraftan teknolojik üretim yaptıklarını diğer yandan da yerel yönetimler ile iş birliklerine devam ettiklerini aktardı.

Rektörlük binasında düzenlenen törene Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz